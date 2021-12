Verslaggever dWT krijgt klappen en trappen van beveiligers vp Brunswijk

Jason Pinas, verslaggever van de Ware Tijd (dWT) heeft vandaag klappen en trappen van beveiligers van vicepresident (vp) Brunswijk gekregen. Dit gebeurde rond 14.00u voor het Surinaamse parlement meldt de krant zelf.

Pinas was daar om een verslag te maken. dWT schijft daarover:

Nadat hij twee foto’s had gemaakt, gilde Brunswijk vanuit zijn auto: “No mek’ foto fu insei a wagi!” – maak geen foto’s van in de auto. Toen Pinas hem vroeg wat hij verkeerd deed, zei Brunswijk grofgebekt: “No du en nooit moro, no do a ka sani dis’ moro.”

Terwijl Pinas in discussie ging met Brunswijk, greep een van diens beveiligers hem bij zijn kraag en een andere nam hem van achteren in een wurggreep. Pinas werd op de grond gesmeten, daarna ontving hij nog klappen en schoppen. Twee uren na het incident had hij nog pijn in zijn nekstreek, arm en aan zijn hoofd.

Terwijl de journalist met zijn rug op de grond lag en zijn telefoon stevig in zijn hand hield, trapte een beveiliger hard tegen zijn arm. Daarna liet Pinas zijn telefoon los. Die namen de beveiligers mee. De mannen sprongen vervolgens in de auto en trokken met stevige vaart op.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) komt spoedig met een verklaring. Het incident heeft voor een schokgolf gezorgd binnen de media. Pinas ontvangt veel aandacht en steunbetuigingen van collega’s van verscheidene mediahuizen aldus de Ware Tijd.