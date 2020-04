Stiefzoon (23) vast voor moord op stiefvader (58)

De 23-jarige Vince B. is op maandagochtend 27 april aangehouden door de politie van het bureau Richelieu. Hij wordt ervan verdacht zijn 58-jarige stiefvader Anthony Cabenda (foto) om het leven te hebben gebracht. Dat meldt het Korps Politie zojuist.

De politie kreeg in de nacht van zondag 26 april, omstreeks half twaalf, de melding van een geval van overlijden op het woonadres van de heer Cabenda. Ter plaatse werd het ontzielde lichaam van meneer Cabenda aangetroffen. Zijn lijk vertoonde letsels in de halsstreek en in het gelaat.

Vince, B. die ter plaatse was, is op grond van feiten en omstandigheden als verdachte aangemerkt en aangehouden meldt de politie. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Vince, hangende het onderzoek, door de politie ingesloten.

Het ontzielde lichaam van de heer Cabenda is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.