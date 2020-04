Bromfietser valt en overlijdt ter plaatse in Commewijne

Het stoffelijk overschot van een bromfietser wordt afgevoerd door een uitvaartbedrijf (foto) in Suriname. Dit nadat deze weggebruiker kwam te overlijden in het district Commewijne. De redactie van Waterkant verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval, welk dinsdagmiddag plaats vond.

Volgens de eerste berichten zou de bestuurder zijn gevallen van de bromfiets en daarna zijn overleden. Er zouden geen andere weggebruikers hierbij betrokken zijn. Het ongeval gebeurde te Mariendaal in de buurt van de Orleanekreek.

De Surinaamse politie was ter plekke, maar heeft nog geen officiƫle informatie vrijgegeven over dit ongeval. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.