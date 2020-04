Blackfashion Week organiseert inzamelingsactie CoronaSuriname

Blackfashion foundation, de organisatie achter de Blackfashion week, heeft op het online platform GoFundMe een inzamelingsactie georganiseerd voor mensen in Suriname die getroffen zijn door de COVID-19 crisis. De actie begon op 10 april en duurt drie weken.

“Het idee om iets terug te doen in het bijzonder voor sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en kinderen in tehuizen vanwege de beelden, items in de media en verhalen die ik persoonlijk van deze mensen zelf heb gehoord, kwam van mij”, vertelt Bryan Vinisi voorzitter van Blackfashion foundation

Voor de distributie van de levensbehoeften zoals voedsel medicijnen en kleding, werkt de organisatie samen met lokale partners, waaronder in Stichting Klein Maar Rein, Apotheek Seetal, Sedoy’s event planning & More en Denn Modeling Agency kledingzaak Gorgeous & Rich in Suriname. Marvin Halden, Mr. Caribbean Island Continental 2019 speelt daar een belangrijke rol bij.

“Het Coronavirus heeft op verschillende vlakken een grote invloed gehad, waardoor bepaalde mensen werkloos zijn of geen subsidie etc krijgen. Voor mij was dit juist de gelegenheid om als Mister gezien ik verlopig niet mag afreizen naar het buitenland iets terug te geven aan de gemeenschap”, vertelt Halden.

Bryan Vinisi:. “Met hulp van uw donatie willen wij ons steentje bijdragen om het leed van deze getroffenen te verzachten. Met de donaties willen we voedsel, kleding en diverse eerste. We hebben al 390€ opgehaald. Het doel is 2500€.

Daarmee willen we een klein gebaar maken dat Suriname in ons hart is’, vertelt Bryan Vinisi van Black Fashion week. We willen de komenden 3 weken 2500 euro ophalen en daarmee ons steentje bijdragen om mensen te helpen die het hard nodig hebben.