Man om het leven gebracht in Commewijne

In Suriname is opnieuw een man om het leven gebracht. Dit keer in het district Commewijne. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vanmorgen een stoffelijk overschot is aangetroffen in een woning in het district.

Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname zou het gaan om Anthony Cabenda, medewerker van Lands Bosbeheer (LBB).¬†Het vermoeden bestaat dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Op het lichaam van de man werden nabij z’n hals namelijk striemen aangetroffen, hetgeen zou duiden op wurging.

De Surinaamse politie heeft dit nog niet officieel bevestigd en heeft de zaak in onderzoek. Het stoffelijk overschot is door de politie in beslag genomen.