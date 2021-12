18-jarige aangehouden in roofmoord zaak Brazilianen

Lorenzo A. (18) alias Tube is vrijdag door het Regio Bijstandsteam Paramaribo op het Onafhankelijkheidsplein aangehouden voor de beroving van twee Brazilianen vier maanden geleden. Hij zou de Brazilianen samen met anderen hebben beroofd. Een van de slachtoffers is daarbij om het leven gekomen. De verdachte ontkent de beroving.

De politie trof op 15 augustus een Braziliaanse man dood aan in de Faizelweg. Hij zou vermoedelijk om het leven zijn gebracht door straatrovers. Eerder kwam naar voren dat de man zichzelf zou hebben verwond in een woning.

Het slachtoffer liep met een Braziliaanse vriend over de Wilhelminastraat, toen een auto naast ze stopte en de chauffeur ‘Taxi’ naar ze toeschreeuwde. Behalve de chauffeur zaten nog een vrouw en een man in het voertuig. De Brazilianen stapten in en vroegen om afgezet te worden op een locatie in de Prinsessenstraat.

De autobestuurder reed in eerste instantie in de richting van de Prinsessenstraat om plotseling van koers te veranderen. Aan de Brazilianen werd duidelijk gemaakt dat men de politie wilde ontwijken. Uiteindelijk stopte de chauffeur in een slecht verlichte weg, waar drie andere mannen aanwezig waren.

De Brazilianen werden vervolgens door de mannen, die gewapend waren met scherpe voorwerpen, aangevallen. De slachtoffers vluchtten in verschillende richtingen weg achternagezeten door hun aanvallers. De ene Braziliaan zocht en vond hulp bij mensen in de Hockeystraat.

Het ontzielde lichaam van de andere Braziliaanse man werd kort daarna aangetroffen in de Faizelweg. Het lijk vertoonde kapverwondingen.