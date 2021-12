Stichting Su Aid overhandigt jaarverslag aan dc Bhola

De Stichting Su Aid in Suriname heeft op donderdag 9 december 2021 haar jaarverslag over het jaar 2019 overhandigd aan districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost. Het verslag over 2020 wordt eveneens voor het eind van het jaar gepresenteerd.

TRANSPARANTIE

Al vanaf 2014 ondersteunt het commissariaat Paramaribo Noord-Oost deze stichting bij het organiseren van sociale activiteiten. Su Aid houdt transparantie en verantwoording hoog in het vaandel en om deze reden presenteert zij elk jaar het financieel verslag. Dit teken van transparantie vanuit de Stichting, moet ervoor zorgen dat het vertrouwen van de gemeenschap gewonnen en behouden wordt. In 2019 is ongeveer SRD 1.125.000,- opgehaald voor de Stichting voor het Kind, de middelen zijn is onder andere uitgegeven aan de renovatie van het gebouw.

ONDERSTEUNING

Districtscommissaris Bhola complementeerde Su Aid voor haar initiatieven. Hij sprak alle steun uit vanuit het commissariaat. De burgervader stond ook stil bij het thema van het jaar. Hij gaf aan dat het aantal nierdialysepatiënten een sterke stijging vertoont in de afgelopen jaren. Dc Bhola, die zelf uit de gezondheidssector komt, gaf aan dat het dialyseren tijdrovend is en met veel leed gepaard gaat. De bewustwording op dit gebied vraagt meer aandacht. Zowel de districtsraadsleden als de ressortraadsleden van Paramaribo zullen gemobiliseerd worden om hun bijdrage te leveren aan het sociale werk van Su Aid. “Let op uw eigen gezondheid en zorg voor een goede leefstijl,” is het advies van de burgervader.

GI WAN ANU

De Stichting Su Aid heeft eerder een kennismakingsbezoek afgelegd bij de districtscommissaris, waarbij ook de ondervoorzitter van de Districtsraad Paramaribo, Udairay Panchoe, aanwezig was. Sidney Grunberg, secretaris van het bestuur van Su Aid heeft daarbij de doelstellingen van de Stichting voorgehouden. Su Aid is in november gestart met haar jaarlijkse inzamelingsactie. Van het jaar zullen de opbrengsten gaan naar de Stichting Nierdialyse Suriname. Su Aid is een initiatief om inzamelingsacties te doen voor goede doelen, met behulp van het bedrijfsleven, crowd-funding en multimedia. De aanzet voor Su Aid werd gegeven door Asgar Koster, Sidney Grunberg en Giwani Zeggen. Op 10 december 2014 ging Su Aid van start onder de slagzin ‘Gi Wan Anu’ (Geef/Help een hand). Vanaf 2015 opereert Su Aid als stichting. Elk jaar in december vindt er een inzamelingsactie plaats voor een goed doel. Su Aid stelt daarbij één belangrijke voorwaarde: het project moet duurzaam zijn.