Carwash medewerker rijdt auto klant in woning en raakt jongetje

Een jongeman die werkzaam is bij een carwash in Suriname heeft vrijdagmiddag een flinke ravage bij een woning te Menkendam veroorzaakt. Hij n am een auto van een klant mee en reed daarmee deze woning binnen (foto).

Het ongeval gebeurde rond 17.00u nabij de Draaibatrastraat. Een vrouw liet haar auto achter bij de carwash voor een wasbeurt. Een jongen die daar werkt en niet in het bezit is van een rijbewijs, nam plaats in de auto om hierin te rijden en reed vervolgens een woning binnen.

Hij reed daarbij ook een jongetje aan, die gewond raakte. Vervolgens vluchtte hij van de plaats. De bewoners schakelden de politie in die de veroorzaker niet lang daarna kon aanhouden. De joyrider werd afgevoerd naar politiebureau Latour.

Het jongetje werd per eigen gelegenheid weggebracht voor medische behandeling en maakt het inmiddels goed. De Surinaamse politie onderzoekt de oorzaak van het eenzijdig verkeersongeval.