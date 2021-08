Man op straat doodgebloed na vlucht uit taxi

Een Cubaanse man in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk doodgebloed na bizarre omstandigheden. Twee Cubaanse mannen namen een taxi en hadden op een bepaald moment door dat ze naar een heel andere locatie werden gebracht en dat het om een beroving zou gaan.

Naar verluidt zagen de mannen kans om uit het voertuig te vluchten om hulp te zoeken. Een van de mannen sprong een woning aan de Faizelweg binnen om hulp te zoeken. Daarbij liep het slachtoffer een diepe snee op aan zijn rechter bovenarm.

De man rende de woning weer uit en kwam buiten langs de weg te vallen. De ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst bleek dat het slachtoffer vermoedelijk door bloedverlies het leven had gelaten.

Het tweede slachtoffer bleef ongedeerd en werd naar het politiebureau gebracht voor verder verhoor door de Surinaamse politie. Een arts stelde de officiële dood vast waarna het ontzielde lichaam in beslag werd genomen.

De politie onderzoekt nog hoe de man gewond raakte.