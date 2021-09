100 warme maaltijden voor bewoners woongroepen Den Haag

Het project ‘Jongeren voor Ouderen’ van 070Gas, is een initiatief waarmee ouderen door heel Nederland en Suriname gesteund worden. Op zondag 12 september, hebben de mensen van Reena.nl in samenwerking met ondernemer Ps Nanhoe, na lange tijd weer wat voor ouderen mogen betekenen.

Bewoners van twee woongroepen in Den Haag zijn daarbij in het zonnetje gezet, met 100 warme maaltijden. Deze authentieke Surinaamse gerechten zijn bereid door top restaurant: Taste of Suriname.

Op het menu stonden nasi en bami met gebraden kip, verse kousenband, zuur en peper. Voor de vegetarische ouderen was er variatie met soya. Naast de warme maaltijden is er ook gezorgd voor andere lekkernijen.

“Iedereen was aangenaam verrast en heeft ontzettend genoten van het lekkere eten”, aldus de organisatie.