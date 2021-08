Vandaag mogelijk vonnis tegen Bouterse; veiligheidsmaatregelen opgeschroefd

Vandaag, maandag 30 augustus, buigt de krijgsraad in Suriname zich weer over de zogeheten verzetzaak tegen de veroordeling van voormalig legerleider Desi Bouterse. Bouterse werd voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 tot 20 jaar cel veroordeeld, waartegen hij verzet aantekende.

De krijgsraad zal vandaag het onderzoek in deze verzetzaak afsluiten. Of het ook daadwerkelijk tot een uitspraak komt is niet duidelijk. De krijgsraad spreekt mogelijk al een vonnis uit, maar er kan ook alleen worden vastgesteld dat de zaak formeel is beëindigd. De uitspraak komt dan op een volgende zitting aan de orde, aldus Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de moorden bijstaat.

De Surinaamse ex-president werd op 29 november 2019 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Na zijn verstekvonnis tekende zijn advocaat Kanhai verzet aan op 2 december. Bouterse moest op 22 januari 2020 voor de eerste keer in zijn verzetzaak voor de krijgsraad verschijnen. Na die zitting, waar hij in legeruniform naartoe ging, sprak hij op het onafhankelijkheidsplein zijn aanhangers toe (foto).

De verzetzaak is enkele keren vanwege de pandemie uitgesteld. Op 30 juli 2021 is de zaak voorgegaan waarbij het Openbaar Ministerie en de advocaat over en weer het woord hebben gevoerd. Het ligt vandaag aan de krijgsraad om een beslissing te nemen.

Ondertussen zijn de veiligheidsmaatregelen in Suriname opgeschroefd. Van zaterdag 28 tot en met maandag 30 augustus zijn er extra controles van het leger en politie onder de naam ‘Operatie Alertheid’. Volgens de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger is een demonstratie van aanhangers van Bouterse maandag niet uitgesloten.

Met ondersteuning van het Korps Politie Suriname gaat het leger de rust, orde en veiligheid handhaven. Op wegen in en rond Paramaribo, o.a. langs nutsbedrijven en gerechtsgebouwen, zijn er dag en nacht patrouilles.