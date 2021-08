Man steelt 50.000 SRD van familie en verbrast geld aan gokken en vrouwen

De 24-jarige Wikash S. is zaterdag in Paramaribo aangehouden voor het stelen van 50.000 SRD en sieraden van zijn eigen familie, die hem notabene onderdak had geboden.

De familie in Suriname wilde dat neef Wikash zou kunnen werken en zich kon opbouwen, gedurende zijn verblijf thuis bij hen. Hij woonde in het huis en nam op verschillende momenten geld en sieraden daar weg.

De sieraden verkocht hij om aan geld te komen. Het gestolen geld verbraste hij bij gokgelegenheden. Hij probeerde ook indruk op vrouwen te maken en gaf veel geld aan hen uit.

De familie ontdekte op een gegeven moment dat er geld en sieraden ontbraken. Het vermoeden bestond dat S. hiervoor verantwoordelijk was, hetgeen hij ook heeft toegegeven.

De politie werd ingeschakeld die de verdachte heeft aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.