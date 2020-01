VIDEO: Bouterse in militair kostuum naar krijgsraad

De Surinaamse president Desi Bouterse is vanmorgen in militair kostuum vertrokken naar de krijgsraad in Suriname. Voor de colonne met auto’s liep een groep sympathisanten mee. Vanuit diverse plekken in het land waren NDP aanhangers naar de krijgsraad gekomen om hun voor moord veroordeelde leider te ondersteunen.

Bouterse wandelde als opperbevelhebber in militaire uniform naar Krijgsraad. “Dat is heel prettig”, zegt hij over de begeleiding van aanhangers.

De opkomst was zeer matig, zegt verslaggever Iwan Brave op Twitter. “Er was gerekend op 15.000 aanhangers maar dat aantal is niet gehaald.”

Bekijk een filmpje gemaakt door Iwan Brave:

Bouterse in militair kostuum naar krijgsraad Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 22 January 2020