Hoorzittingen Paramaribo-Noordoost gestart in Beekhuizen

De ressortsraad Beekhuizen heeft gisteravond de spits afgebeten voor de jaarlijkse hoorzitting van de Surinaamse ressorten vallende onder het bestuursressort Paramaribo-Noordoost. De hoorzitting is gehouden in het buurthuis Albuflo.

De ressortraad heeft de aanwezigen middels een presentatie in kennis gesteld van de gerealiseerde projecten in het ressort en het concept ressortplan 2021. Daarnaast hebben de aanwezige bewoners onder andere aandacht gevraagd voor: aanpak natte en droge Infrastructuur, straatverlichting, ophalen grofvuil, hangjongeren problematiek en rijgedrag particuliere bushouders in de binnenwegen van het ressort.

Onder de aanwezigen bevonden zich districtscommissaris Mike Nerkust, vertegenwoordigers van het Ministerie van HI&T, leden van de Districtsraad, onderdirecteur van het onder-directoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, Jozefzoon Wachter en de buurtmanager Soemodihardjo.

Het doel van de hoorzittingen in elk ressort van Suriname, is dat de bewoners zich meer betrokken voelen en ook betrokken raken bij de ontwikkeling van hun buurt. De volgende hoorzitting voor Paramaribo-Noordoost is op maandag 27 januari in het ressort Rainville. De locatie is de Themenschool aan de Kaaimanlaan en begint om 19:00 uur, meldt het commissariaat.