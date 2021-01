VIDEO: Bouterse aanwezig bij behandeling verzetzaak Decembermoorden

Oud-legerleider van Suriname, Desi Bouterse, is vanmorgen wel naar de behandeling van zijn verzetzaak in het 8 decemberstrafproces gekomen. Eerder was niet bekend of de hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden aanwezig zou zijn, zei zijn advocaat.

Volgens Kandhai zullen hij en auditeur-militair Manro Danning het woord voeren. Kanhai heeft reeds preliminaire verweren opgeworpen, waarin hij vraagt dat de krijgsraad zich onbevoegd moet verklaren.

Hij vraagt ook de dagvaarding nietig te verklaren en het Openbaar Ministerie in Suriname niet-ontvankelijk te verklaren. Hierop zal Danning reageren.

De Vliegende Reporter was ter plekke en maakte dit live filmpje: