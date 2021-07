Vonnis in zaak Decembermoorden op 30 augustus 2021

De rechtszaak tegen oud-legerleider Desi Bouterse, inzake de Decembermoorden in Suriname, is verdaagd naar maandag 30 augustus 2021. Op die dag zal de rechter vonnis wijzen in deze zaak. Dat is vanmorgen duidelijk geworden na de zitting in Paramaribo.

De eerdere 20 jaar cel voor hoofdverdachte Bouterse, zoals geëist door auditeur-militair Manro Danning, is in stand gebleven na vandaag.

Bouterse kwam vanmorgen aan het woord waarbij hij zijn gebruikelijk verhaal over de rol van kolonisator Nederland, naar voren bracht. Volgens hem is het oppakken, martelen en doodschieten van onschuldige en ongewapende mannen allemaal de schuld van Holland.