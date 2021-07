Contract getekend voor project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV), heeft donderdag een aannemingsovereenkomst met Kuldipsingh Infra NV ondertekend. Het gaat in deze om een contract betreffende het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’ meldt de Surinaamse regering.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de rijstindustrie in Nickerie is de waterbeheersing. In dit kader vervullen het pompgemaal te Wakay en Wageningen een belangrijke rol. Het pompgemaal te Wageningen dat vele duizenden hectare rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district van irrigatiewater voorziet, is echter dringend aan rehabilitatie toe.

Dit pompgemaal dat ongeveer 70 jaar oud is bestaat namelijk uit 3 pompunits. Hiervan is 1 volledig uit bedrijf vanwege vervanging. Van de overige 2 pompen is slechts 1 in bedrijf en de tweede in reparatie en functioneren voor maar 30%. De drie pompen van dit pompgemaal Wageningen kosten jaarlijks heel veel aan revisie en onderhoud.

Om het najaar inzaaiseizoen van 2021 te garanderen, welke geschiedt middels de garantie van voldoende irrigatie van water, zal pomp 3 uiterlijk oktober 2021 in bedrijf moeten zijn. LVV-minister Parmanand Sewdien spreekt de hoop uit dat Kuldipsingh Infra NV, die bereidt gevonden is dit probleem aan te pakken, deze target van oktober zal halen.

Verder wordt volgens de bewindsman nu bekeken hoe in een versneld tempo gewerkt kan worden aan de pompen van Wakai die ook veel te wensen overlaten. Het afgelopen jaar heeft de rijstsector enorm geleden onder de gevolgen van klimaatsverandering, waarvan de zware regens desastreus waren voor niet alleen de rijstproductie, maar alle overige landbouwactiviteiten.

Minister Sewdien hoopt dat met de rehabilitatie werkzaamheden van Kuldipsingh Infra NV aan het pompgemaal Wageningen de problemen grotendeels verholpen zullen zijn, en productieverhoging uiteindelijk gerealiseerd kan worden.