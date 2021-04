Doodgeschoten rover vorig jaar ook al geraakt door politiekogels.

De 34-jarige rover die gisteren aan de Martin Luther Kingweg werd doodgeschoten, had al eerder kennis gemaakt met politiekogels. In april vorig jaar werd hij ook al door de politie neergeschoten en aangehouden in de Livornoweg.

De man Arthur Anose werd verdacht van diefstal door middel van geweldpleging in vereniging, meermalen gepleegd. De strafbare feiten zijn in de maand februari 2020 gepleegd. Na aanhouding en opsluiting van zijn kompaan Romario M. alias ‘Alkaline‘ kwam Arthur in beeld en was sindsdien voortvluchtig.

Na uitgewerkte informatie kon de politie Arthur op dinsdag 21 april aanhouden en was daarbij genoodzaakt vuurwapengeweld tegen hem te gebruiken. Arthur werd daarbij in zijn linker bovenbeen en linker onderarm geraakt. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Bijna een jaar later, op dinsdag 13 april 2021, werd hij weer neergeschoten maar overleefde het dit keer niet. Dit gebeurde kort na een inbraak in een woning aan de Gobajolaan. De verdachte wilde vluchten ondanks het feit dat er waarschuwingsschoten werden gelost. Hij kwam ter plaatse te overlijden.

Op dezelfde dag had zijn advocaat Maureen Nibte nog een pleidooi voor hem gehouden bij de rechtbank. Zij had enkele uren voor de dodelijke beschieting in Suriname nog gevraagd om vrijspraak voor de man die in verband werd gebracht met een beroving.