Doodgeschoten crimineel vandaag ook veroordeeld voor beroving

Advocaat Maureen Nibte is geschrokken dat haar client Arthur Anose (34) voor wie zij dinsdag nog een pleidooi heeft gehouden, bij zijn aanhouding is doodgeschoten. Zij had enkele uren voor de dodelijke beschieting in Suriname nog gevraagd om vrijspraak voor de man die in verband werd gebracht met een beroving.

Rechter Duncan Nanhoe heeft Anose twaalf maanden celstraf opgelegd waarvan vier voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Hierbij is een proeftijd gekoppeld van drie jaar. Met het vonnis zou hij op vrije voeten blijven, want hij heeft reeds acht maanden in voorarrest doorgebracht.

Anose verscheen niet in de rechtszaal. Hij was op 8 december vorig jaar voorlopig in vrijheid gesteld. Tegen hem was vijf jaar celstraf geëist, maar de rechter is daarvan afgeweken. Nibte zegt dat er risico is in het criminele vak.

Anose is dinsdag kort na een inbraak in een woning aan de Gobajolaan beschoten door de Surinaamse politie. De man wilde vluchten ondanks het feit dat er waarschuwingsschoten werden gelost. Hij kwam ter plaatse te overlijden.