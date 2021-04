Op de vlucht geslagen rover doodgeschoten

Een van de mannen die zojuist betrokken was bij een aanrijding, tijdens een achtervolging door de politie, is dodelijk geraakt door een politiekogel. De politie was bezig met achtervolging van vijf verdachten in een auto, toen zijn een aanrijding veroorzaakten op de kruising Martn Luther Kingweg en Pierpontweg.

Bij het vluchten uit de auto heeft de politie schoten gelost. Een man werd geraakt, twee raakten gewond en zijn afgevoerd met een ambulance en twee anderen zijn afgevoerd naar het bureau. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plekke bezig met het onderzoek.