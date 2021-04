Mede-inzittende (66) overleden na zware aanrijding Martin Luther Kingweg

De 66-jarige Orlando Wouter is overleden in het ziekenhuis nadat hij gister betrokken raakte bij de zware aanrijding aan de Martin Luther Kingweg. Hij was een mede-inzittende. In totaal raakten vijf personen gewond die per ontboden ambulance werden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de weg. Volgens voorlopige informatie kwam de bestuurder van de auto die uit Latour kwam op de weghelft van zijn tegenligger terecht en veroorzaakte de aanrijding.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ook ter plaatse om assistentie te verlenen. Wouter is de 25e verkeersdode voor dit jaar in Suriname.

Hieronder een filmpje van de situatie bij de aanrijding.