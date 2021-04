Door politie doodgeschoten man nabij Powakka is 25-jarige Dale Clinton

De man die zondagmiddag 11 april te weg naar Powakka dodelijk werd geraakt door een politiekogel is de 25-jarige Dale Clinton. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Dit gebeurde toen een gemengd opsporingsteam van de politie vier verdachten opspoorde. Het gaat in deze om Dale Clinton alias ‘Dean’, J.J. alias ‘Mano’ (18), C.S alias ‘Lor’ (22) en A.O alias ‘Tieje’ (14). Op dat moment zaten zij in een gestolen personenauto.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachten voornoemd een taxichauffeuse, op dinsdag 9 april te Paramaribo, beroofd hadden van haar voertuig, mobiele telefoon en geld waarna zij met haar naar het district Para reden. De verdachten lieten de vrouw toen achter ter hoogte van de plantage Berlijn. Met behulp van personen vanuit de plaatselijke gemeenschap bereikte zij het politie bureau Zanderij alwaar zij aangifte deed.

Na bekomen informatie koerste het team naar Powakka voor het opsporen van de voornoemde verdachten. De verdachten werden, ter hoogte van een Supermarkt, in de auto gesignaleerd waarna zij door de wetsdienaren werden klemgereden. Het viertal werd gesommeerd uit het voertuig te stappen waaraan zij gevolg gaven.

Dale had een vuurwapen bij zich dat hij kennelijk wilde gebruiken tegen de politieambtenaren zegt de Surinaamse politie. Een der politieambtenaren reageerde daarop en schoot hem aan zijn zitvlak. Dale is kort daarna ter plekke overleden. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie.



Hangende het onderzoek zijn de verdachten J.J., C.S en A.O. in verzekering gesteld. De gestolen auto en het bij Clinton aangetroffen vuurwapen zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen. Deze strafzaak is voor nader onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.