Politie schiet inbraakverdachte in voet bij aanhouding

De politie in Suriname was vandaag genoodzaakt op een negentienjarige jongeman te schieten die betrokkenheid heeft bij een inbraak op een school in het district Para. Bij het zien van de politie, vluchtte hij weg en negeerde waarschuwingsschoten die werden gelost. Er werd uiteindelijk gericht op hem geschoten waarbij hij geraakt werd in zijn linkervoet.

Bij de inbraak op de school was een ventilator, een televisie en andere spullen buitgemaakt. De politie wist de tiener in beeld te brengen als een van de verdachten. Zij wilde hem aanhouden, maar hij koos het hazenpad. Zij schoot toen gericht met als gevolg dat hij werd geraakt in zijn linkervoet.

Bij de verdachte werd een deel van de gestolen spullen teruggevonden. Hij deed aanwijzingen waarna het adres van zijn kompaan is aangedaan. Ook bij zijn woning zijn gestolen goederen aangetroffen, maar hij was niet thuis.

De kompaan werd op zijn werkplaats aangehouden. Hij had de gestolen ventilator voor SRD 200 verkocht aan een ander. De heler werd ook opgespoord en is na verhoor heengezonden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

De politie heeft vandaag ook een op de vlucht geslagen crimineel doodgeschoten aan de Martin Luther Kingweg.