Politie schiet voortvluchtige roofverdachte neer

Rechercheurs van de afdeling Recherche Midden, hebben op dinsdag 21 april de 33-jarige Arthur A. meer bekend als ‘Trio’, samen met collega’s van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden in de Livornoweg. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Arthur A. wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging in vereniging, meermalen gepleegd. De strafbare feiten zijn in de maand februari van dit jaar gepleegd. Na aanhouding en opsluiting van zijn kompaan Romario M. alias ‘Alkaline‘ kwam Arthur in beeld en was sindsdien voortvluchtig.

Na uitgewerkte informatie kon de politie Arthur aanhouden en was daarbij genoodzaakt vuurwapengeweld tegen hem te gebruiken. Arthur werd daarbij in zijn linker bovenbeen en linker onderarm geraakt. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Arthur in verzekering gesteld meldt de politie.

Lees ook: