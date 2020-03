Voortvluchtige verdachte van geweldpleging aangehouden

De Surinaamse politie heeft begin deze maand de 24-jarige voortvluchtige Romario M. meer bekend als ‘Alkaline’ aangehouden aan de Lalarookhweg. Hij wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Romario hield zich geruime tijd schuil om zodoende uit handen van de politie te blijven. Na uitgewerkte informaties gelukte het RBTP Romario op te sporen en aan te houden. De verdachte is in de eerste week van maart door leden van het RBTP aangehouden.

Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van Recherche Midden is belast met het onderzoek tegen Romario, aldus de politie.