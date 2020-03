In Suriname is een 9e persoon positief getest op het coronavirus. Dat is zojuist bekend gemaakt op de dagelijkse COVID-19 persconferentie door de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Deze persoon bevond zich niet in quarantaine, maar was in contact met een van de personen die eerder positief is getest op het coronavirus.