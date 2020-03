Man knalt met ATV tegen EBS paal en raakt gewond

Bij een ongeval met een zogenoemde All Terrain Vehicle (ATV) in Suriname, is een man van buitenlandse afkomst dinsdagmiddag gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het eenzijdig ongeval iets voor 18.00u plaats vond aan de Beterwonenstraat (omgeving Drambrandersgracht).

De man zou met hoge snelheid met zijn Can-Am Commander in de straat met slecht wegdek hebben gereden. Hij zou daarbij de controle over het stuur hebben verloren en knalde hard tegen een elektriciteitspaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Daarna vloog hij tegen een poort.

De Surinaamse politie kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in. Het slachtoffer werd bloedend aan zijn hoofd door de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Door de klap brak de paal en moesten medewerkers van EBS ter plaatse komen om de schade te herstellen.