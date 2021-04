In Suriname wordt vandaag weer een speciale regeringspersconferentie gehouden. Daarbij gaan de Surinaamse president Santokhi en vice-president Brunswijk in op een aantal actuele zaken in het land.

Deze regeringspersconferentie wordt op woensdag 14 april om 10.00u gehouden in de Congreshal te Paramaribo, meldt de Communicatie Dienst Suriname.