Zondag 28 februari Evie’s Story op RBU TV

Op zondag 14 februari werd op Jawa TV (Suriname) voor het eerst de documentaire Evie’s Story vertoond. De documentaire gaat over Evie Loyd – Ewo die sinds 2019 borstkanker had en graag een film wilde laten maken om mensen die lijden aan de ziekte te inspireren.

Helaas is dat project er niet van gekomen, want op 19 november 2020 overleed zij. Haar laatste wens was om te trouwen. Het huwelijk vond op 18 november plaats en op 20 november werd Evie naar haar laatste rustplaats gedragen.

In de film komen familieleden, collega’s en een borstkanker survivor aan het woord. Verder zijn er muzikale bijdragen van o.a. Mantje Karso en Emanuel Pinas.

Op zondag 28 februari is deze te zien op RBU TV. In een Zoom video interview vertelden de jonge Javaanse filmmakers uit Suriname, Roger Kadir (24) en Shellen Arga (22), wie ze zijn en wat zij zoal nog meer doen in het dagelijkse leven.

In de film is ervoor gekozen om een gedeelte met acteurs na te spelen. Roger Kadir: “Ik wil graag out of the box denken en ik wil niet doen wat anderen doen.” De documentaire Evie’s Story is zondag 28 februari te zien! RBU TV is elke laatste zondag van de maand vanaf 19.30 uur te zien op Den Haag TV.