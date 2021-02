‘Vp Brunswijk vertrapt de rechten van de tribale bevolking’

[INGEZONDEN] – De nieuwgekozen vicepresident van Suriname Ronny Brunswijk pikt al het land in van de Marrons die tot de tribale bevolkingsgroep worden gerekend in het Oost-Westgebied van het district Marowijne. Deze mensen hebben allen gestemd voor de regeringspartij ABOP van Ronny Brunswijk, omdat zij hun hoop hadden gevestigd op een beter bestaan door op iemand van hun eigen bevolkingsgroep te stemmen, die oog zou hebben voor hun behoeften.

In een verborgen voice die door een van de belanghebbenden is opgenomen, is te horen hoe Brunswijk zegt dat de belanghebbenden blij moeten zijn dat hij nog een woord tegen ze zegt. In eerste instantie heeft Brunswijk toegegeven dat hij eerst met de tribale eigenaars van het gebied moest praten. Zoals hij nu verwoord eigent hij het gebied voor de Surinaamse staat.

Eerder had Brunswijk zich reeds grote stukken land van deze groep mensen toegeëigend voor het aanleggen van z’n park en andere privé genoegens. Het is het laatste stukje land dat deze mensen nog bezitten waarvoor zij begrip vragen van Brunswijk om zich dit niet ook toe te eigenen. Brunswijk behandelt de mensen als dom, onwetend en als kleine niets zeggende onderdanen. Bij Brunswijk geldt de wet van de sterkste.

De regeringspartij van Brunswijk heeft eerder in andere gebieden waar de Marrons wonen het gebied toegeëigend, waarbij de bevolking in opstand is gekomen. Eerdere probeersels van de Marrons van het Oost-Westgebied om met Brunswijk tot een overeenstemming te komen heeft tot niets geleid. Dit vanwege het feit dat Brunswijk de mensen met een kluitje in het riet stuurt.

Door armoede en andere problematiek van het binnenland wordt al het traditioneel gezag van de Marrons omgekocht door Brunswijk. Er is niemand die nog opkomt voor het belang van de Marrons die reeds eerder al hun woongebieden moesten verlaten ten tijde van de guerrilla-oorlog tussen Brunswijk en Bouterse die duurde van 1986-1991.Deze mensen hadden reeds alles verloren.

In een voorzichtige opmars zijn ze bezig terug te keren naar hun woongebied. Een groot deel van de mensen voorziet in hun bestaan door het bedrijven van landbouw. Brunswijk heeft hun onlangs verbouwde gewassen zonder pardon platgewalst. Brunswijk gaat met alle geweld een middelbare school in dat dunbevolkte gebied neerzetten waar niemand op zit te wachten.

Er zijn betere opties voor het bouwen van een middelbare school waar de bevolking van het district Marowijne profijt van kan hebben. In plaats van de lokale bevolking daadwerkelijk te helpen schijnt het, dat Brunswijk bezig is om zijn machtspositie te gebruiken voor het creëren van een eigen territorium op het terrein van de zwakke bevolking.

Onlangs heeft Brunswijk een van de belanghebbenden duidelijk gemaakt dat zij niet welkom zijn op het terrein (hun grondgebied) waarop de school in aanbouw is.

Op woensdag 23 februari aanstaande zal er een protestmars gehouden worden door de Marrons van het gebied. Zij kunnen iedere steun gebruiken.

Norita Pinas

St. Marron Art Commitment