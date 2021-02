Militair (26) met marihuana en xtc aangehouden

De Surinaamse politie heeft vorige week zondag een 26-jarige militair aangehouden die 59 wikkels marihuana en 2 xtc-tabletten bij zich had. Ook twee anderen die zich ter plaatse bevinden en drugs bij zich hadden werden aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

Het gaat om de militair G.O. (26), de 31-jarige Q.E. en de jonge vrouw R.B. (26) die op zondag 14 februari door Narcoticabrigade aan de Krommelinstraat opgespoord en aangehouden. Na een ingesteld onderzoek op die locatie werden door de rechercheurs in het voertuig van de verdachte Q.E. een hoeveelheid marihuana, hasj, cocaïne, xtc-tabletten en een geldbedrag aangetroffen.

Daarnaast werden er in de auto van R.B., zijnde de levenspartner van Q.E. wikkels hasj en marihuana gevonden. Op G.O die zich eveneens ter plaatse bevond, werden 59 wikkels marihuana en 2 xtc-tabletten aangetroffen. Deze verdachte die militair blijkt te zijn, is voor verder onderzoek overgedragen aan de Militaire Politie.

Alle aangetroffen drugs en het geldbedrag zijn in beslag genomen, waarna man en vrouw werden overgebracht naar het politiebureau. Bij de voorgeleiding heeft de verdachte Q.E. aangegeven dat de gevonden drugs in het voertuig van zijn levenspartner aan hem toebehoort.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Q.E. in verzekering gesteld, terwijl de vrouwelijke verdachte R.B. na te zijn verhoord is heengezonden meldt de politie.