Vermoedelijk geestesgestoorde man steekt ouderlijke woning in brand

Een 30-jarige man is donderdagmorgen 18 februari aangehouden, nadat hij vermoedelijk zijn ouderlijke woning aan de Broodboomstraat in brand stak. Volgen het Korps Politie Suriname zou het waarschijnlijk gaan om een geestesgestoorde man.

De politie kreeg op woensdagmorgen 17 februari omstreeks 07.30 uur een melding van diefstal middels geweldpleging op boven vermeld adres. Daar aangekomen bleek het glas van de voordeur van de woning aan diggelen te zijn geslagen. Aan de hand van aangetroffen bloedsporen in en buiten de woning en de straatzijde die leidt naar de woning van de vermoedelijke verdachte, bestond het vermoeden bestond dat de dader een snijwond moet hebben opgelopen.

De benadeelde wenste geen aangifte te doen, aangezien zij aangaf goed te zijn op de man. Diezelfde avond kreeg de politie wederom een melding dat een man te keer ging met huisgenoten aan de Broodboomstraat. Bij aankomst van de politie op het adres bleek het om dezelfde man te gaan die eerder op die dag het glaswerk van de voordeur kapot had geslagen. De verdachte J.D. werd met een verwonding aan zijn hand ter plaatse aangetroffen., waardoor de ambulance werd ingeschakeld.

Het ambulancepersoneel weigerde om uit te rijden, aangezien zij in de ochtenduren het adres reeds hadden aangedaan, waarbij J.D. tegen hen te keer was gegaan. Hierdoor werd hij met het politievoertuig afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp voor het verkrijgen van medische hulp.

De politie van Nieuwe Haven kreeg op donderdagochtend 18 februari omstreeks 01.30 uur wederom een melding van vernieling op hetzelfde adres. De politie die de locatie aandeed, trof de man niet thuis aan en nam de aangifte op van vernieling van een auto ruit. Na drie uren werd de politie in kennis gesteld dat de verdachte man ter plaatse was en werd toen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Kort daarna kreeg de politie een melding van een woningbrand aan de Broodboomstraat. Het betrof de ouderlijke woning van de aangehouden verdachte die in lichter laaie stond. Een getuige vermoedt dat J.D. de brand moet hebben gesticht, omdat hij de verdachte kort voor zijn aanhouding door de politie het erf zag opgaan en na ongeveer vijf minuten de straat weer opliep.

Nadat J.D. door de politie was afgevoerd, stond de woning na een half uur in brand. Het huis dat aangesloten was op het elektriciteitsnet is volledig afgebrand en was niet tegen brand verzekerd. De verdachte J.D. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.