Nog twee aanhoudingen in zaak 160 kg yami op haven

De Surinaamse politie heeft nog twee personen aangehouden in de zaak, waarbij op 26 januari jl. vier tassen met ruim 160 kg yami in een truck op de haven van Suriname werd aangetroffen. Het gaat om twee mannen die arbeiders zijn van een terminal service. Hun aanhouding en in verzekering stelling heeft dit weekend plaatsgevonden.

Eerder werden reeds vier mannen in de zaak aangehouden, waarvan drie werkzaam zijn voor hetzelfde bedrijf. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op een ongebruikte container op het complex, waar de tassen bewaard werden. Een stuk van een van de tassen werd in de container aangetroffen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.