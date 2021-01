Aangehouden drugsverdachten werkzaam bij bedrijf op Haven

In de zaak waarbij dinsdagmorgen 26 januari vier tassen met meer dan 160 kg Yammi werd aangetroffen, zijn een chauffeur en drie manspersonen die werkzaam zijn bij een bedrijf op de Haven aangehouden. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Het gaat om medewerkers E.D. (30), V.N. (34) en de 28-jarige M.D. De drugs werden door leden van de Post Control Unit ontdekt in een vrachtvoertuig dat op het punt stond uit te rijden op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex.

Het verderfelijk spul zat verborgen in de cabine van het voertuig (foto onder). De 35-jarige bestuurder C.Z. werd terstond in de kraag gevat. Naar aanleiding van zijn verklaring aan de politie, kwamen de andere drie manspersonen in beeld.

De vier verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn allen hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De Surinaamse politie publiceerde zojuist bovenstaande foto’s van de verdachten.