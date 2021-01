De Narcotica Brigade heeft dinsdag kort na het onderscheppen van ongeveer 160 kilo yami marihuana op de Jules Sedney Haven vier personen gearresteerd.

De drugs waren in vier tassen verstopt in een truck. De chauffeur is allereerst opgepakt. Het onderzoek leidde naar drie andere personen, medewerkers van haven. Zij werden ook aangehouden.

De tassen met drugs zijn in beslag genomen. Het onderzoek van de politie in Suriname duurt voort.