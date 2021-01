Op de Jules Sedney Haven in Suriname is vanmorgen weer een partij drugs aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdovende middelen waren verborgen in een truck.

Het zou gaan om een partij Yammi. Hoeveel is nog niet bekend. De douane en de Surinaamse narcotica brigade zijn op dit moment nog ter plekke bezig met het onderzoek. Later meer.