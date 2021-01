Voetganger mishandeld en beroofd door 4 mannen waaronder een buurtbewoner

Een man die onlangs nietsvermoedend over straat liep, werd daarbij ineens geduwd en viel op het wegdek. Hij werd door vier mannen mishandeld en herkende eentje als een 21-jarige buurtbewoner. De politie heeft deze 21-jarige Z.K. aangehouden meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De benadeelde J.L. deed op vrijdag 1 januari op het politiebureau Geyersvlijt aangifte van diefstal middels geweldpleging. Hij verklaarde aan de politie dat hij over de Paulus Potterstraat liep, waarbij hij plotseling door een manspersoon in zijn rug werd geduwd.

Hij viel op het wegdek en werd vervolgens door vier manspersonen mishandeld, waarbij hij een deel van zijn voortand brak. Bij die gelegenheid werd hij beroofd van zijn mobiele telefoon en een geldbedrag in US Dollar. Toen hij opkeek herkende hij Z.K. positief als te zijn een buurtbewoner zegt de politie.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de Recherche van Paramaribo. Na de informatie te hebben uitgewerkt, gelukte het de rechercheurs Z.K. op te sporen en is hij in de tweede week van januari door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op Tourtonne 4 aangehouden.



De buit is nog niet terug gevonden. Z.K. ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Z.K. hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van zijn drie kompanen wordt gewerkt.