Show ‘Wes for Pres’ wordt zaterdag uitgezonden in Nederland

Zaterdag 30 januari aanstaande wordt de show ‘Wes for Pres‘ van Wesje in Nederland uitgezonden, om 20:30u op NPO 2 extra. Wesje oftewel Stephen Westmaas, was één van de populairste artiesten van Suriname.

Hij trok jarenlang volle zalen en bereikte sterrenstatus in zijn thuisland. Ook in Nederland, op Curaçao en Aruba had hij veel fans en groeide zijn populariteit.

In zijn shows nam Wesje graag politici en verschillende bevolkingsgroepen op de hak en wist daarmee alle lachers op zijn hand te krijgen. Met zijn legendarische typetjes heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Wesje overleed op 23 april 2011 op 39-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk.