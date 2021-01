150ste coronadode en 62 nieuwe gevallen afgelopen 24 uur

In Suriname is het afgelopen etmaal weer een persoon overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal aan corona overleden personen in Suriname is hierdoor gestegen naar 150.

Dat blijkt dinsdagavond 26 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De afgelopen 24 uur zijn er 319 personen getest. Daaruit zijn 62 nieuwe gevallen naar voren gekomen. 71 personen zijn genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen is gedaald naar 667.

Het aantal patiënten dat behandeld wordt is gestegen van 71 personen in het ziekenhuis naar 98 en 9 in de intensive care naar 11.

Dinsdag heeft de Surinaamse overheid ook laten weten dat er sprake zal zijn van een total lockdown gedurende de komende twee achtereenvolgende weekenden:

• Vrijdag 29 januari om 19:00u t/m maandag 1 februari 05:00u

• Vrijdag 5 februari om 19:00u t/m maandag 8 februari 05:00u