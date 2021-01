VIDEO: Vrouw overleden nadat auto in water terechtkomt

In Suriname is een vrouw vanmiddag om het leven gekomen nadat het voertuig waar ze in zat, in het water terecht is gekomen. Het voertuig met 3 inzittenden reed over de Bomaweg toen de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur verloor.

Het voertuig reed over de Bomaweg, gaande richting Welgedacht A. Ter hoogte van pandnummer 164 zou de bestuurder de controle hebben verloren. De auto kwam hierdoor in een kreek langs de weg terecht zoals op de foto te zien is.

Het slachtoffer is een vrouw van 61. In de auto zat naast de bestuurder ook een kindje, maar die bleven ongedeerd.

Een filmpje van de situatie ter plekke: