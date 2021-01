SLM mag B777-200ER nu ook inzetten op vluchten naar de VS

Gisteren, 26 januari 2021 heeft Surinam Airways de ‘updated FAA Foreign Operations Specifications (OPS SPECS)’ ontvangen, met daarbij de toevoeging van hun B777-200ER. Dit betekent dat Surinam Airways haar ‘nieuwe’ B777-200ER nu ook mag inzetten op vluchten (passagiers en cargo) van en naar de Verenigde Staten (VS).

Na de toevoeging van de B777- 200ER op de Europese Operational Specifications, is dit voor Surinam Airways een nieuwe mijlpaal, zegt het bedrijf in Suriname.

Vermeldenswaard is dat Surinam Airways vorig jaar de rechten verkreeg voor het mogen vliegen van Georgetown-Guyana naar New York in de Verenigde Staten van Amerika. De opstart van deze operatie is echter vanwege de corona crisis tijdelijk aangehouden.

Intussen is de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij bezig met een heroriëntatie van het totale vliegbedrijf, hetgeen zal moeten leiden naar efficiëntie en kostenbesparingen van de vliegoperatie