30-jarige verdachte aangehouden na brandstichting woning

De politie in Suriname heeft een 30-jarige man aangehouden in verband met de brandstichting in een woning, vanmorgen rond 05.00u aan de Broodboomstraat. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de ouderlijke woning van de verdachte J. van D.

De politie werd eerder in de nacht ingeschakeld omdat de verdachte te keer ging tegen een bewoner van het huis en vernielingen had aangericht aan een voertuig. Toen de agenten ter plaatse kwamen was hij nergens te bekennen.

De verdachte werd later weer in de buurt gezien waarna de politie opnieuw werd ingeschakeld. Een ooggetuige verklaarde dat de man het erf opging en na enkele minuten weer op straat stond. Dit keer wisten de agenten hem wel aan te houden.

Kort nadat de politie met de man was vertrokken richting het politiebureau, stond de woning in lichterlaaie. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van bureau Nieuwe haven in verzekering gesteld.