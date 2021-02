Woning verwoest na mogelijke brandstichting

Deze hoogbouw woning aan de Broodboomstraat in Suriname, is vanmorgen verwoest na een felle brand. Volgens de Surinaamse brandweer is er mogelijk sprake van brandstichting.

De melding kwam vanmorgen om 05.20u bij de brandweer binnen. De vrouw des huizes ontdekte de brand. Op dat moment waren er meerdere mensen in het huis te weten haar zoon, dochter en kleindochter. Niemand raakte gewond.

De brandweer arriveerde om 05.23u op locatie en trof een uitslaande brand aan. Bij het blussen is ook getracht om de schade aan belendende panden te beperken. Een naastgelegen woning liep schroeischade op.

Om 05.53u werd het sein brandmeester gegeven. De woning was niet tegen brand verzekerd. Wie verantwoordelijk zou zijn voor de brandstichting is niet bekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek.