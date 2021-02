Tweede Kamer neemt belangrijke besluiten over Suriname

Na jaren van onduidelijkheid vraagt de Tweede Kamer nu aan de Nederlandse regering om de archieven te openen inzake de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren 80 van de vorige eeuw. Raoul Boucke, kandidaat Tweede Kamer voor D66, en zelf van Surinaamse komaf, is opgelucht.

Boucke: “Suriname kan eindelijk voort in het afsluiten van een geschiedenis. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de rol van Nederland in een periode die voor Suriname heel donker was. Duidelijkheid over wat er precies gebeurd is in die periode is belangrijk voor Suriname om deze geschiedenis achter zich te laten en verder te kunnen.”Deze motie werd volledig ondersteund door zijn partij D66.

De Tweede Kamer vraagt in een andere motie de regering een gebaar van het kabinet in de richting van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom. De regering moet daarmee erkennen dat de overheid De Kom fout heeft behandeld. Raoul Boucke, kandidaat nummer 10 namens D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart as. vindt het belangrijk dat de Tweede Kamer deze motie heeft aangenomen.

Anton De Kom streed tegen kolonialisme en racisme en deed in de Tweede Wereldoorlog verzetswerk in Nederland. Hij werd begin jaren dertig door de Nederlandse koloniale machthebbers als staatsgevaarlijk gezien en hij kwam zonder enige vorm van proces in de gevangenis terecht. Later kwam hij in het concentratiekamp Neuengamme terecht waar hij overleed.

Vorige week gaf Minister Stef Blok al aan met de nabestaanden in gesprek te willen gaan en met een gebaar te zullen komen. Hij wil echter geen excuses aanbieden voor het foutief handelen van de toenmalige overheid. Boucke vind goed dat Minister Blok nadenkt over een gepast gebaar maar het tonen van spijt en het aanbieden van excuses horen daar wat hem betreft zeker bij.