Raoul Boucke op D66 kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021

Vanmiddag is bekend geworden dat de Surinaams-Nederlandse D66’er Raoul Boucke op plek nummer 11 van de D66 kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 staat. De lijst werd gepresenteerd door D66-lijsttrekker Sigrid Kaag en partijvoorzitter Anne-Marie Spierings. Beide zijn blij met wat zij noemen ‘een sterk, divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten’.

Raoul Boucke (1975) is geboren en opgegroeid in Suriname. Hij kwam 27 jaar geleden naar Nederland, waar hij nu met zijn man in Rotterdam woont. Hij onderhandelde jarenlang namens Nederland op duurzame onderwerpen in Brussel. Nu werkt hij bij de Rijksoverheid als manager aan verduurzaming van de luchtvaart.

Hij haalde vorig jaar net niet genoeg stemmen om de eerste Surinamer met een zetel in het Europees parlement te worden. Hoewel Boucke op plaats twee stond en ruim 20.000 stemmen kreeg, kwam hij niet binnen bij de Europese Verkiezingen: