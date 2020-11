Door bromfietser aangereden 65-jarige fietser in ziekenhuis overleden

De 65-jarige fietser Humphrey Tjoen is op vrijdag 6 november in het ziekenhuis overleden, na te zijn aangereden door een bromfietser aan de Henk Arronstraat. Kort na aankomst in de ziekeninrichting gaf hij de geest, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Volgens verklaring van de 18-jarige bromfietser Gianny P. reden beide rijtuigen over de Henk Arronstraat. Zij kwamen vanuit de Johan Adolf Pengelstraat gaande richting het Onafhankelijkheidsplein. De fietser die uiterst rechts reed, week ter hoogte van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) uit naar links. De fietser Humphrey werd daarbij aangereden door de bromfietser die op dat moment uiterst links kwam aangereden.

De politie van het bureau Centrum kreeg op 6 november om 16.00 uur de melding van de aanrijding tussen een fietser en een bromfietser. De wetsdienaren begaven zich naar de locatie en troffen de fietser die niet aanspreekbaar was op het wegdek aan.

In kritieke toestand werd de seniore fietser per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij kwam te overlijden.



Het ontzielde lichaam van Humphrey is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De bromfietser Gianny zal worden voorgeleid bij de Hulp Officier van Justitie, waarna het dossier ter zake voor verdere afhandeling zal worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek naar deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo meldt de Surinaamse politie.