Beschadigd Hindoebeeld gevonden in kreek Palulu Camping

Dit beschadigd Hindoebeeld is zondagmiddag door een bezoeker van Palulu Camping gevonden in de kreek van het oord. Zoals op de foto te zien is het beeld in twee delen gevonden zonder hoofd. Er heerst veel onduidelijkheid over de vondst.

De directie van de camping zegt aan Waterkant dat een groepje bezoekers in het water was. Op een bepaald moment haakte de mala om de tenen van iemand. Zij trok die omhoog en tot hun schrik zagen zij dat het om een Hindoebeeld ging. De leiding is toen meteen gewaarschuwd.

Het beeld is naar zeggen van de directie vervolgens op een heel voorzichtige en respectabele manier uit het water gehaald. Zij wisten niet wat ze er verder mee moesten doen en plaatsten een oproep op Facebook. De onbekende eigenaar werd daarbij gevraagd het beeld weer op te halen.

Nadat niemand het beeld na een dag had opgeëist werd contact gemaakt met een pandit. Na het voorval te hebben aangehoord, stelde hij zichzelf beschikbaar om het beeld op te halen en volgens de juiste procedures af te geven aan de natuur. Het hoofd is ondanks een intensieve zoektocht in het water, niet gevonden.

Volgens de directie is het nog steeds niet duidelijk wat er precies met het beeld gedaan is op het oord. Vast staat wel dat het gebracht en achtergelaten is in het water. Dit omdat de kreek van het privé oord geen verbindingen heeft waardoor het mogelijk zou kunnen aanspoelen.

Naar zeggen van de leiding zijn er duizend mogelijke scenario’s over wat er met het beeld mogelijk gedaan is en waarom dat in het water achtergelaten is. “Dat laten wij in het midden. Belangrijk is dat wij na de vondst de zaak heel netjes en met het nodige respect hebben afgehandeld”.

De directie doet een beroep op haar bezoekers om geen handelingen en/of rituelen van het geloof op de plaats te doen. “Wij discrimineren niet en hebben respect voor iedereens geloof, maar doe het ergens anders. De plaats is om op te laden met schone en krachtig energie van de natuur dus maak er gebruik van zoals het is”.