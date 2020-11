Advocaat van Daniëlle Veira en auteur bereiken akkoord

Heden hebben mr.drs. A.J.F. Gonesh, de advocaat van Daniëlle Veira en de heer drs. G.A. Leistra, auteur van het boek “De drugsmaffia dicteert” overeenstemming bereikt betreffende de door de advocaat aangevoerde bezwaren tegen vermelding van zijn cliënte in genoemde publicatie.

De gewraakte zinnen zullen onmiddellijk uit het e-boek worden verwijderd en ook in de tweede en alle volgende drukken van het boek. De auteur heeft aangegeven geenszins de suggestie die kennelijk is gewekt te hebben beoogd en betreurt het ontstane ongemak voor Daniëlle Veira, zowel voor haar functioneren als voor haar gezin.

Het bereikte akkoord is neergelegd in een door de advocaat van Veira en de auteur ondertekende gemeenschappelijke verklaring welke hier te downloaden is.