Familie blij met ‘ruiterlijk gebaar’ naar Anton de Kom

De kinderen en nabestaanden van Anton de Kom zijn verheugd over de toezegging van een ruiterlijk gebaar naar de Surinaamse schrijver, activist en verzetsheld. Dat heeft de familie aan Het Parool laten weten, in een reactie op de toezegging van de minister donderdag in de Tweede Kamer.

In de Nederlandse Tweede Kamer was er donderdagmiddag 28 januari 2021 een commissieoverleg over de relatie met Suriname. Daarbij reageerde de minister op een motie van GroenLinks, met daarin een voorstel voor eerherstel voor De Kom.

Vanwege zijn communistische sympathieën werd hij in Nederland gedwarsboomd. Tijdens de oorlog sloot De Kom zich aan bij het verzet. Hij stierf kort voor de bevrijding in het Duitse concentratiekamp Sandbostel.

Carl Haarnack is voorzitter van de Anton de Kom Stichting en zal namens de nabestaanden het gesprek aangaan met de minister over de precieze invulling van het gebaar schrijft de krant vanmorgen.

Blok gaf als voorbeeld de oprichting van een studiefonds voor Surinaamse studenten.