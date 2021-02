Nederlands parlement wil dat archieven over Suriname openbaar worden

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse archieven over de relatie met Suriname in de jaren tachtig van de vorige eeuw opengaan. Op die manier moet meer duidelijk worden over mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van Desi Bouterse in 1980.

Volgens de nu geldende regels blijven documenten hierover in principe geheim tot 2060. Een van de vaak gebruikte argumenten daarvoor is het belang van de privacy van mensen die erbij betrokken waren.

Maar al jaren doen geruchten de ronde over een mogelijke rol van Nederland bij de staatsgreep onder leiding van Desi Bouterse. Die gaan onder meer over de betrokkenheid van kolonel Hans Valk, destijds hoofd van de Nederlandse missie in Suriname. Die zou Bouterse adviezen hebben gegeven.

Onder leiding van SP-Kamerlid Karabulut benadrukt een grote Kamermeerderheid dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat de antwoorden misschien gevonden kunnen worden in documenten die nu nog geheim zijn. De Kamer vraagt het kabinet nu de documenten toch openbaar te maken, ‘met waarborging van de privacy’.